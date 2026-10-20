¡Fecha OFICIAL del casting masivo de Gran Hermano en Chilevisión!

Entérate de todos los detalles para ser parte de este casting y avanzar en el sueño de ingresar a la casa más famosa del mundo. Revisa la información a continuación.

Queda menos para que la casa más famosa del mundo vuelva a encender sus luces en Chile. Gran Hermano regresa en todo su esplendor y tú puedes ser parte de esta temporada.

¡Y atención! Porque hay nueva fecha para el casting masivo que se realizará prontamente en Chilevisión. A continuación, descubre los detalles.

¿Cuándo será el casting masivo de Gran Hermano Chile?

El casting masivo se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en Chilevisión, ubicado en avenida Pedro Montt 2354, Santiago.

Recuerda que podrás asistir a partir de las 09:00 hasta las 15:00 horas.

En caso de no poder acudir de forma presencial, también puedes postular de manera online rellenando el formulario que encontrarás en el sitio web de Chilevisión.

Para acceder al casting online, haz clic en este ENLACE.