Franco Cossio, con 151 mil seguidores en Instagram y más de 122 mil en TikTok, es modelo y creador de contenido chileno que alcanzó notoriedad en internet gracias a un video viral que registró su particular reacción en una montaña rusa.

Su vínculo con la música también lo llevó a formar parte de AION, una boyband nacional con la que desarrolló su faceta artística y realizó presentaciones en vivo.

Actualmente, comparte contenidos relacionados con la música, la moda, los viajes y su estilo de vida en redes sociales, donde ha construido una importante comunidad de seguidores.

En La Voz del Chat se convirtió en el participante más votado, alcanzando 13.293 preferencias, equivalentes al 59,89 % del total.