Su nombre es Bárbara Sanoja, es una modelo, arquitecta y creadora de contenido venezolana radicada en Chile.

A través de sus plataformas digitales ha construido una comunidad en torno a la moda, el amor propio y el movimiento body positive, compartiendo experiencias personales y contenidos que promueven la aceptación y la diversidad corporal. También es co-conductora del podcast “Malas Influencias”.

Su participación en La Voz del Chat le permitió mostrar una nueva faceta artística y conquistar el segundo lugar de la competencia, con 4.213 votos, correspondientes al 18,98 % de las preferencias.