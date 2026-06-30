Ignacia Michelson

La nueva participante de Fiebre de Baile 2 no sólo busca deslumbrar con sus pasos, sino que además reafirmar su presencia escénica que la llevó a catapultarse como Miss Universo Santiago 2026.

Además, no será primera vez que pise el escenario del estelar de Chilevisión, ya que tiempo atrás participó de los triángulos de fuego bajo la lluvia junto a Claudio Valdivia, con quien interpretó Felices los 4 de Maluma.

Y cómo no recordar su destacada presencia en Gran Hermano Chile, donde se transformó en amiga de Cony Capelli y le entregó su apoyo de cara a la final del reality. Es más, desde ese momento instauró su frase de “reina bella”, dando paso a un fandom que hasta hoy la sigue.