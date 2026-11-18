El próximo viernes 27 y sábado 28 de noviembre, la región de Valparaíso vibrará con el talento chileno y hará reír a cientos de chilenos junto a grandes exponentes de la música y el humor.

Chilevisión abre sus puertas por segundo año consecutivo al Festival del Guatón Loyola en su versión número 25.

Con la animación de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, el evento se desarrollará el próximo viernes 27 y sábado 28 de noviembre en Los Andes.

Durante dos días se espera que el talento chileno muestre su mejor cara en la competencia folclórica, la cual recibió más de 50 canciones para participar este año.



