¿Quieres participar en la competencia? Este es el plazo de postulación para ser parte del Festival del Huaso de Olmué

Ya comenzaron los preparativos para una nueva edición de uno de los eventos folclóricos más emblemáticos del país. Y tú también puedes ser parte: Inscríbete y tendrás la oportunidad de subir al escenario de El Patagual para demostrar todo tu talento.

El Festival del Huaso de Olmué ya abrió las postulaciones para participar en este emblemático evento folclórico que será transmitido por las pantallas de Chilevisión.

La nueva edición del certamen se realizará este próximo jueves 14 al domingo 17 de enero de 2027, cuatro días repletos de música, cultura y celebración de las raíces chilenas.

La competencia constituye uno de los espacios centrales del evento y busca poner en valor la creación, interpretación y difusión de las distintas expresiones de la música nacional.

¿Hasta cuándo puedes inscribirte en el Festival del Huaso de Olmué?

La organización ya comenzó la convocatoria que busca que artistas solistas o agrupaciones se inscriban para que participen con canciones de su propia autoría.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas. Si tienes 18 años o más, puedes rellenar el formulario en el siguiente link.

Cada participante que logre clasificar recibirá $1.500.000. El primer lugar obtendrá $8.000.000, el segundo $5.000.000 y el tercero $4.000.000, además del tradicional “Guitarpín”.

Adicionalmente, el ganador de la competencia será invitado al Festival Limache Vive el Folklore 2027.

¡Demuestra tu talento e inscríbete ya!