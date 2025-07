“Ella se catalogó como...”: Rai habló de los 10 años de diferencia que tiene con Faloon Larraguibel

El ex Gran Hermano habló en Primer Plano sobre los 12 años que lo diferencian con Faloon Larraguibel, su pareja, y las vicisitudes que han debido enfrentar al respecto. No obstante, aclaró que para él no es ningún problema.