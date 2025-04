“Es absurdo”: Daniel Guerrero respondió a las acusaciones por deuda de pensión de alimentos

El equipo de Primer Plano consultó al cantante respecto a la denuncia de su ex pareja, Araceli Vitta, por el no pago de pensión de alimentos que alcanza los $30 millones. El ex vocalista de La Sociedad reveló las razones a través de un comunicado.