¿Están pololeando o no? La particular explicación de Raimundo Cerda por su vínculo con Faloon Larraguibel

En Primer Plano, el ex Gran Hermano Chile acompañó en el estudio a su pareja, la ex Yingo, aunque dejó en claro que lo que tienen no es un pololeo y que prefiere "no ponerse etiquetas". Sin embargo, la pareja confirmó que están juntos.