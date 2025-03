Ex trabajador de Karol Lucero: “Le preguntó a mi polola por sexo…”

Pamela Jiles le consultó a Matías Sánchez, ex trabajador de Like Media, cómo era el trato hacia las mujeres en la empresa de Karol Lucero. El invitado reveló que el ex Yingo mantenía conversaciones incómodas con su pareja.