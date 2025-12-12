“Prefiero irme...”: Raquel Argandoña reveló el único motivo por el cual renunciaría a Fiebre de Baile - Chilevisión

Raquel Argandoña reveló el secreto para mantener viva su relación con Félix Ureta: “Lo mejor es vernos…”

La presentadora confesó los trucos que mantienen para disfrutar al máximo su amor, que ya lleva más de seis años vigente. Entre concentrarse el uno en el otro, viajar juntos y llevar un itinerario especial, esta pareja está más fuerte que nunca.