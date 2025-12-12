“Prefiero irme...”: Raquel Argandoña reveló el único motivo por el cual renunciaría a Fiebre de Baile - Chilevisión

¡No tiene desperdicio! Paty Cofré reaccionó a sus mejores 15 segundos en Detrás Del Muro
La comediante más querida de Chile revisó sus mejores momentos en Detrás Del Muro, explicando sus aplaudidas intervenciones en el estelar de Chilevisión.
La presentadora confesó los trucos que mantienen para disfrutar al máximo su amor, que ya lleva más de seis años vigente. Entre concentrarse el uno en el otro, viajar juntos y llevar un itinerario especial, esta pareja está más fuerte que nunca.
"La Quintrala" volvió a hablar de Fiebre de Baile y expuso una de las polémicas del estelar de Chilevisión, señalando que la corrección de la nota hacia Faloon y Camila Andrade por mentir quedó corta: "Se merecían el uno", sentenció.
Las repetidas polémicas que han tenido ambas llevaron a la participante a asegurar que la jurado era especialmente dura con ella; tras criticar sus tatuajes, una coreografía sensual y evitar las discusiones, Raquel salió a aclarar su trato.
La jurado de Fiebre de Baile explicó su carácter fuerte en el estelar de Chilevisión, asegurando que nadie la pautea sobre sus dichos a los participantes. Asimismo, recalcó la única condición que no transa cuando evalúa.
La polémica integrante del jurado ha sido criticada en varias ocasiones por sus comentarios sin censura a los participantes del programa. A pesar de que en redes sociales juzgaron sus formas, ella admitió no arrepentirse.
En un sketch en el inicio de Podemos Hablar, Diana Bolocco estaba apurada para iniciar el estelar de Chilevisión pero necesitaba maquillaje. Sin embargo, Paty Cofré estaba en el lugar y no le gustó ser apurada.
Rodrigo Muñoz fue consultado por Diana Bolocco en Podemos Hablar por si votaría por Pamela Jiles si se presentaba como candidata a La Moneda. El actor explicó que no le gusta la forma en que la diputada hace políitica.
“La abuela” trajo su temida pizarra, con la que evaluó sin contenerse a distintas figuras de la política y farándula. Al hablar de la presentadora, no tuvo pelos en la lengua para opinar de su regreso a la televisión tras sus pormenores personales.