Faloon Larranguibel se refirió a la celos de Jean Paul Pineda: “Los últimos meses fueron terribles” - Chilevisión

Faloon Larranguibel se refirió a la celos de Jean Paul Pineda: “Los últimos meses fueron terribles”

La ex chica reality recordó a la celopatía de su ex marido pese a su separación, donde incluso llegó a interferir en su trabajo. "Me moría de la vergüenza", reveló Faloon.

Emitido el 30/08/2024