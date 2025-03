“Quiere limpiar su imagen”: Ex funcionario de Cathy Barriga apuntó contra Luis Japaz y sus declaraciones

Tras la controversia que generó los dichos de Luis Japaz, ex asesor de Cathy Barriga en la Municipalidad de Maipú por el presente judicial de la ex alcaldesa, un ex funcionario salió al paso y criticó al odontólogo. Más en Plan Perfecto.