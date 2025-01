Aseguran que Jorge Valdivia tiene el corazón “confundido” entre Maite y Daniela Aránguiz

Cecilia Gutiérrez afirmó en Plan Perfecto que el ex futbolista tendría el corazón dividido entre su ex pareja, Maite Orsini, y su ex esposa, quien ha mostrado su apoyo tras salir de la cárcel de Rancagua.