Plan Perfecto | Capítulo 214 - Chilevisión

En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las declaraciones de Chino Ríos sobre un nuevo amor y la exclusiva reacción de su exesposa. Además, analizamos la complicada relación de Cathy Barriga con sus suegros.
Emitido el 23/12/2025
En el inicio de la semana navideña, Plan Perfecto repasó la impactante entrevista de Álvaro Ballero en Primer Plano. Además, llegó hasta el hotel donde se está alojando Luis Miguel en su inesperada visita a Chile.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la actualización de Amparo Noguera sobre su relación. Además, repasamos las rupturas más polémicas de la farándula antes de que Vasco sorprendiera a todos con una inesperada confesión.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las declaraciones de Mónica Rincón por demandas estéticas a las mujeres. Después, analizamos los cambios físicos de los rostros masculinos y cuánto ganarían los artistas en época de festivales.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos los spoilers del equipo de Karen Doggenweiler sobre sus looks de Viña. También analizamos las declaraciones de Coté Quintanilla sobre el Festival, y el antes y después de famosos tras cirugías.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la denuncia de Marlen Olivari por supuesta violencia animal en Reñaca. Luego, la intervención facial del esposo de Rosario Bravo le recordó a Eli de Caso una intensa relación pasada con un hombre menor.
En Plan Perfecto revisamos todas las actividades que realizó Leonardo Farkas en Chile. Desde su salida a votar hasta una impactante inauguración que le costó $140 millones de pesos. Además, Cathy Barriga respondió a incómodo momento.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos el aplaudido regreso de Farkas a nuestro país y relatamos sus últimas polémicas. También comentamos la situación de Raquel Castillo tras su separación y estuvimos con Princesa Alba.
En Plan Perfecto revisamos la polémica por el presunto sueldo que ganaría Stefan Kramer en el Festival de Viña, además de la nueva polémica que rodea a Camilo Huerta y una presunta vinculación sentimental con Vale Roth.