Plan Perfecto | Capítulo 206 - Chilevisión

Plan Perfecto | Capítulo 201

En este capítulo de Plan Perfecto revisamos el cumpleaños de Naya Fácil en Algarrobo. También comentamos la salida de Paulina Nin de la televisión antes de hablar de la asistencia de Coté Quintanilla a la Gala de Viña. ¡Y estuvimos con Nico Ruiz!