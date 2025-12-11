Plan Perfecto | Capítulo 206 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto revisamos la polémica por el presunto sueldo que ganaría Stefan Kramer en el Festival de Viña, además de la nueva polémica que rodea a Camilo Huerta y una presunta vinculación sentimental con Vale Roth.
Emitido el 11/12/2025
En este capítulo de Plan Perfecto, revisamos la nueva polémica entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida. También comentamos la millonaria agenda de Coté Quintanilla en festivales y la denuncia de Naya Fácil a una municipalidad por uso de imagen.
En esta nueva edición de Plan Perfecto, repasamos los polémicos dichos de Paulina Nin sobre su salida de TV y el panel del programa. Luego, revisamos la crisis de la Gala del Festival de Viña por la polémica ausencia de rostros históricos.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos los looks más comentados de los Copihues de oro y a una insólita falsa victoria. Luego, hablamos de la polémica de Kramer con Cristian Castro y debatimos a Cata Vallejos como posible Miss Universo Chile.
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos los nuevos detalles de la polémica marginación de Coté Quintanilla de la parrilla del Festival de Viña. Además, Álvaro Ballero reveló detalles de su quiebre sentimental a cuatro meses de lo ocurrido.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos el cumpleaños de Naya Fácil en Algarrobo. También comentamos la salida de Paulina Nin de la televisión antes de hablar de la asistencia de Coté Quintanilla a la Gala de Viña. ¡Y estuvimos con Nico Ruiz!
En este nuevo capítulo de Plan Perfecto, revisamos el exitoso paso de Coté Quintanilla en la Teletón y su ausencia en Viña. También revivimos la dura entrevista de Pato Oñate con Primer Plano y los grandes momentos de la Teletón 2025.
En esta nueva edición revisamos las repercusiones de la polémica audiencia entre Juan David Rodríguez y Daniela Aránguiz. Además, Paulina Nin estaría en el ojo del huracán tras abandonar su programa por la presencia de su expareja Giancarlo Petaccia.
En este capítulo, revisamos las acusaciones de Di Mondo tras su fallido ingreso a un reality. Además, analizamos las críticas a Daniela Aránguiz por viajar en plena demanda. Luego vimos las mejores rutinas humorísticas del Festival de Viña.