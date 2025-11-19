 Plan Perfecto | Capítulo 193 - Chilevisión
Plan Perfecto | Capítulo 193

En esta nueva edición revisamos las contradicciones respecto a la supuesta separación de Marlén Olivari. Además recordamos algunos de las rivalidades más recordadas entre los famosos.

Emitido el 19/11/2025

Plan Perfecto | Capítulo 192

En esta nueva edición de Plan Perfecto, revisamos las relaciones y quiebres más reconocidos de la farándula a partir de los rumores sobre Marlen Olivari y Marocchino. Además, calculamos el reembolso electoral a los famosos candidatos a diputados.

Plan Perfecto | Capítulo 191

En este capítulo de Plan Perfecto, revisamos las polémicas galletas de Cathy Barriga en las Elecciones 2025. Luego, analizamos el reprochado trend de TikTok de Inna Moll antes de comentar la presunta reconciliación de Camila Andrade con Kaminski.

Plan Perfecto | Capítulo 190

En este capítulo de Plan Perfecto revisamos las confesiones de Coté Quintanilla sobre rumores de separación. Luego, revivimos el supuesto romance de dos grandes artistas chilenos antes de pasar a la polémica demanda de Marité Matus a Camilo Huerta.

Plan Perfecto | Capítulo 189

En esta nueva edición revisamos el conflicto entre Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor sobre la presunta filtración de un video íntimo. Además, analizamos las declaraciones de Coté López, quien salió en defensa de su actual pareja.

Plan Perfecto | Capítulo 188

En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la ola de críticas que recibió “Chino” Ríos por su especial requerimiento. Además, analizamos el duro momento en la relación de Cristian Castro antes de que Yerko Puchento trajera humor al programa.

Plan Perfecto | Capítulo 187

En esta nueva edición recibimos a Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile, quien además causó furor con su gran talento como vocalista de death metal. También revelamos el polémico pasado de la nueva conquista de Coté López.

Plan Perfecto | Capítulo 186

En este capítulo, tuvimos acceso a la opinión de María José Quintanilla sobre el Festival de Viña. Luego, conversamos con Naya Fácil y la discriminación que sufrió en La Dehesa. También revisamos el éxito de Ignacia Fernández en el exterior.

Plan Perfecto | Capítulo 185

En este nuevo capítulo accedimos a un registro exclusivo de Coté López a los besos con un misterioso galán. Además, abordamos el retraso en la parrilla de artistas del Festival de Viña y las posibilidades de María José Quintanilla de ser parte del evento.

