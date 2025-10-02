 Plan Perfecto | Capítulo 164 - Chilevisión
Plan Perfecto | Capítulo 164

En Plan Perfecto revisamos la respuesta de Coté Quintanilla a rumores de un quiebre matrimonial, la nueva vida de Francisco Kaminski y la polémica que sigue rodeando a Jean Paul Pineda tras ser formalizado por VIF.

Emitido el 02/10/2025

Plan Perfecto | Capítulo 164

