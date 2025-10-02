Plan Perfecto | Capítulo 164 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto revisamos la respuesta de Coté Quintanilla a rumores de un quiebre matrimonial, la nueva vida de Francisco Kaminski y la polémica que sigue rodeando a Jean Paul Pineda tras ser formalizado por VIF.
Emitido el 02/10/2025
En Plan Perfecto revisamos la audiencia de revisión de cautelares para Jorge Valdivia, además de una nueva polémica que envuelve a Jean Paul Pineda al estar envuelto en un episodio de VIF con su actual pareja.
En Plan Perfecto revisamos las novedades de Fiebre de Baile, que está a pocos días para que se conozca su estreno. Además, Iván Cabrera visitó el estudio y conversó los mayores secretos de su participación en el programa de danza.
En Plan Perfecto revisamos la petición de matrimonio a Perla Ilich tras 14 años de relación con Nino Morales. Además, la polémica de Naya Fácil en Japón y su enfrentamiento con Pancha Sky. Por último, lo mejores momentos de Fiebre de Baile.
En Plan Perfecto revisamos la polémica de Kaminski y Camila Andrade que se tomó las redes sociales. Además, un rumor que el animador estaría "acercándose" a Carla Jara; y nuevos antecedentes del caso Rosario Bravo con Daniel Fuenzalida.
En Plan Perfecto revisamos la polémica que envuelve a Coté Quintanilla y el rumor de un presunto quiebre en su matrimonio. Además, imágenes exclusivas de Luis Jiménez compartiendo con el papa de Coté López.
En Plan Perfecto revisamos la impactante entrevista de Cathy Barriga en Primer Plano, hablando de sus días en la cárcel y la investigación que hay en su contra. Además, los detalles del conflicto de la exalcaldesa con dos exMekano.
En un especial capítulo de Plan Perfecto, en la antesala de las Fiestas Patrias, revisamos un homenaje a Tommy Rey a pocos meses de su partida. Además, revivimos los mejores momentos de Fiebre de Baile y Detrás del Muro.
En Plan Perfecto revisamos el año más difícil de la cumbia chilena y las peleas entre conocidas bandas. Además, revivimos la "guerra" de fieras en Fiebre de Baile. Finalmente, se conoció quién podría ser el primer confirmado en Viña 2026.