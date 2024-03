"Si yo caigo...": Dogan amenazó a Ekin para que no lo delate ante Kumru

Dogan se preocupó al enterarse que Ekin no estaba muerto y trató de negociar con el joven. Sin embargo, no prosperó el acuerdo y dejó en claro que no quiere que lo delate en Pasión Prohibida.

Emitido el 01/03/2024

Disponible hasta el 01/04/2024