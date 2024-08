Arrendó un Airbnb y resultó ser ex centro de la DINA: Chilena reveló en TikTok su experiencia - Chilevisión

A través de TikTok, una joven chilena se volvió viral tras relatar su paseo "del terror" en el Cajón del Maipo. "Me dio demasiado miedo", afirmó.

"Les juro que sigo impactada", partió diciendo Fernanda Valenzuela, quien llegó al lugar para celebrar los 2 años de relación con su pololo.

Por medio de la plataforma Airbnb, la pareja arrendó una residencial ubicada en el Cajón del Maipo: "Era una casa enorme. A los lados tenía un par de cabañas, pero la cocina, la chimenea y todo eso estaba en el salón central que estaba en la casa".

Ex centro de tortura es usado como Airbnb

En el video, Fernanda señaló que al llegar al lugar los recibió una mujer que se habría puesto a cantar y a marchar.

"Con mi pololo íbamos muy relajados y tomamos todo para la risa, pero obviamente nos mirábamos como 'en qué nos metimos'. Nos partió hablando de política, de muchos presidentes y nosotros íbamos en otra", dijo después.

Si bien al comienzo no le tomó importancia, con el paso de las horas se dieron cuenta que "habían muchas partes de la casa que eran muy raras".

Luego, el pololo de la joven ingresó a Google y en cosa de segundos confirmó que esta casona fue un centro de tortura. Sin embargo, él prefirió no decirle nada para no asustarla.

"Despertamos en la mañana siguiente y él me contó. Me hizo todo el sentido del mundo porque habían cosas demasiado raras (...) Le dije que me daba miedo ir a aventurar porque imagínate que nos encontramos con algo", agregó.

"Creo demasiado en esto de las vibras y obviamente me voy a hacer una limpieza energética después de esto porque, no sé, les juro que me dio demasiado miedo", complementó.

Si bien la tiktoker no dijo el nombre de la cabaña, según usuarios se trataría de Casa de Piedra. De acuerdo a un reportaje de Ciper, esta construcción fue utilizada como cuartel de exterminio y "secreto lugar de juerga" de la DINA.

