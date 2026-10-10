Pánico en las alturas: Grupo de amigos vivió terremoto de 7,6 en una montaña de Panamá y se hizo viral

El registro muestra la desesperación del grupo durante el movimiento telúrico, por lo que la autora compartió el video con una divertida broma.

Un registro de la reacción de un grupo de amigos que sintió el terremoto de magnitud 7.6 mientras se encontraba en una montaña en Panamá ha dado la vuelta al mundo.

El video se viralizó en redes sociales debido al pánico de la persona que grabó el momento y sus tres acompañantes.

Una de ellas, una joven, entró en desesperación y quiso huir del lugar, visiblemente angustiada.

En tanto, el resto del grupo intentó afirmarse de la tierra y las piedras mientras percibía el movimiento telúrico.

Con el paso del tiempo, los cuatro comenzaron a calmarse a medida que el sismo perdía intensidad.

“Quién diría que un plan tranquilo terminaría en esto” , escribió la autora del video. Sin embargo, todo quedó en un gran susto.

Incluso, la mujer compartió el registro con un tono humorístico y acompañó las imágenes con una broma: “Nosotros: sin hacerle daño a nadie. La vida: temblor de 7.7 en las alturas”.

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que se encontraban bien: “Todos llegamos bien a casa, gracias a Dios, gracias por preguntar”.

Revisa el video de amigos que vivió terremoto de 7,6 en una montaña de Panamá