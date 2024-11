“Me dolió hasta a mí”: Joven viajó a 4 mil kilómetros para ver a su novia y la reacción es viral - Chilevisión

Un registro ampliamente compartido en redes sociales muestra el momento en el que ocurre el que debía ser un emotivo reencuentro, pero cuyo desenlace no dejó a nadie indiferente.

El especial reencuentro entre un joven y su pareja, así como las inesperadas reacciones de sus amigos, no tardaron en convertirse en el último y más reciente viral en TikTok.

El momento fue captado por una cámara que acompañó al joven en la visita sorpresa a un departamento donde está su novia compartiendo junto a un grupo de amigos.

Según se lee en el texto del video, el adolescente llevó a cabo el viaje puesto que su novia participa de Erasmus, un conocido programa de intercambio de estudiantes en la Unión Europea, por lo que se presume que la visita es en otro país.

Fue en esa misma línea, complementa el metraje, que el encuentro recién se pudo dar tras un traslado de unos 4 mil kilómetros, lo que hace aún más llamativa la escena.

Pese a todo ese contexto, la visita sorpresa no parece terminar del todo bien si se aprecia en detalle las reacciones de la propia chica y sus amigas.

Antes de que se percatara de la presencia, se ve a la mujer abrazada de otro joven, aunque con una reacción instantánea consigue sacar el brazo y taparse la cara por la sorpresa.

Aunque la cosa parece terminar con un tierno abrazo de reencuentro entre ambos, la cámara alcanza a captar a una amiga de la joven caminando justo enfrente de la escena, con una clara mueca de disgusto y sorpresa.

El video no tardó en hacerse viral y apenas unos días ya cuentan con miles de 'me gusta', cientos de comentarios y varios usuarios que miran con incredulidad el momento. "Las caras, las caras" y "me ha dolido hasta a mí", fueron algunas de las reacciones que más se repiten.

Revisa aquí el video: