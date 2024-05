Boxeador español noqueó a hombre que agredió a mujer en el cine: “El maltrato no se puede permitir” - Chilevisión

Al ver que un sujeto forcejeó con su pareja y agredió a una menor de edad, el deportista español reaccionó y lo enfrentó, causando conmoción en el cine. Pese a recibir el apoyo de los presentes, el boxeador pidió disculpas por su actuar.

Un boxeador español se volvió viral en redes sociales luego de noquear a un sujeto que agredió a su pareja en medio de una sala de cine. Aunque recibió el apoyo del público, pidió disculpas por su actuar.

El hecho ocurrió en el municipio de León, España, mientras proyectaban la película "Garfield", un hombre insultó y forcejeó con una mujer causando gran conmoción entre los presentes.

Fue en ese momento que el boxeador Antonio Barrul decidió intervenir tras escuchar los constantes maltratos y el descontrol del sujeto. Además de recibir una serie de insultos previos.

Aunque intentó no llegar a la agresión por respeto a las familias que estaban en el lugar, no pudo controlar su indignación y golpeó en reiteradas ocasiones al hombre.

"Él empezó a gritarla como un loco y la enganchó por el cuello, llegando también a golpear a una niña durante un forcejeo con su pareja", relató al diario El Español.

El momento fue registrado por un testigo, video en el que se escucha que varios de los espectadores apoyaron el actuar del boxeador.

Pese a que no fue recriminado por su reacción, el deportista español de igual forma pidió disculpas a los presentes por el mal rato.

"Me arrepiento de que los niños vieran todo eso, pero me sentiría poco hombre su no hubiese actuado. Creo que los niños tienen que tomar conciencia de que el maltrato no se puede permitir y que hay que ponerle freno sí o sí", reflexionó.

Mira el video a continuación: