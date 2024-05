Amante cayó en su balcón: Joven chilena delató y viralizó al “peor vecino de la historia” - Chilevisión

La joven relató el insólito momento que vivió por culpa de un altercado entre uno de sus vecinos del piso superior y su pareja, que terminó con la mujer cayendo en su balcón junto a fajos de dinero.

Una joven chilena se volvió viral en TikTok tras revelar detalles de una insólita situación que vivió en su departamento, cuando nada menos que la amante de su vecino cayó a su balcón.

“Entre todo lo que pasó, lo más cuático fue que cayó su amante del quinto piso a mi ventana en el cuarto piso a la 1 de la madrugada”, inició relatando.

Fue a través de un video que subió a su red social donde la mujer compartió la sorpresa que se llevó durante su época universitaria, cuando vivía en un departamento en Santiago y comenzó a sentir mucho ruido en el piso superior.

“La cosa es que tipo 1 siento que algo suena contra la ventana y no pesqué”, agregó, explicando que ante las dudas decidió revisar encontrándose con una tremenda sorpresa.

Amante de su vecino terminó en su balcón

“Abro el blackout y veo a una mujer tirada en esta cantera. Estaba todo oscuro, veo su cara y yo pensé que estaba muerta. Cuando la veo lo único que atiné fue a gritar y no me podía mover. Me asusté. Grité con todas mis fuerzas”, contó.

Al creer que la persona en su balcón estaba muerta, salió corriendo de su casa y comenzó a despertar a los vecinos y al conseje, mientras en paralelo llamó a Carabineros para que fueran al lugar.

Por suerte, se dieron cuenta que la mujer estaba bien cuando comenzó a pedir auxilio. “Fueron unos vecinos a ayudarla, la metieron por la ventana y cuando entra cayeron infinitos fajos de billetes. Ella estaba vestida ultraprovocativa y era estupenda y empiza a gritar 'el hombre de arriba me empujó por la ventana”, agregó.

Pero el hecho no quedó ahí, ya que el vecino en cuestión llamó a la policía para denunciar un robo, pues según la tiktoker “esta galla lo empujó del departamento y agarró plata de este hombre. Él era casado y estaba con la chiquilla que agarró las carteras de su esposa y las empezó a tirar”.