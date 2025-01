Denuncia, acusaciones de violencia e infidelidad: ¿Qué pasó entre El Jordan 23 y su pareja? - Chilevisión

El conflicto entre El Jordan 23 y su pareja remonta a diciembre de 2023 cuando se viralizaron unos videos del artista agrediéndola físicamente incluso en presencia de sus hijas.

Este miércoles, Millaray, la pareja de El Jordan 23, acusó al cantante urbano de agresión en redes sociales y el conflicto escaló hasta interponer una denuncia en su contra.

La mujer ya había sido víctima de agresiones físicas por parte del artista, cuyos videos fueron publicados en diciembre de 2023 en donde incluso aparecen sus hijas.

¿Qué pasó entre El Jordan 23 y su pareja?

A través de su cuenta de Instagram, Millaray publicó una historia desde un auto donde escribió: "Ahí está el lindo maltratador (...) A juicio te vas por perkin". En el registro se le ve discutiendo con el cantante cuando él se percata que el copiloto estaba grabando.

En ese momento, El Jordan 23 estira la mana y cubre la cámara para tratar de quitarle el teléfono, momento en que Millaray le dice: "Mira cómo me pegaste, mira. Te grabé po, te grabé. Te voy a demandar", sin embargo fue borrado a los pocos minutos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Acto seguido, el cantante urbano realizó una transmisión en vivo en Instagram donde relató que estaba en compañía de su madre y otra de sus familiares en un vehículo, acusando a Millaray de robarle dinero y utilizar videos para "su conveniencia".

"La Millaray trata de dejarme a mi como golpeador, que yo soy el que la maltrato, que esto y que lo otro y no saben nada que esta machucá es la que siempre me ha pegado, me ha maltratado y me amenaza con videos cu... per... que me tiene grabado", señaló El Jordan 23.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa misma línea, agregó: "Ahí viene a poner una denuncia porque yo la agredí, porque vine a buscar mi plata, la media volá y uno da todo por las mujeres, da todo, di todo por esta machucá y miren ahí está, poniéndome una denuncia, asi que eso mi gente, no entren en el juego cu...".

Por otro lado, Millaray subió una serie de publicaciones donde diversas personas la contactan para hacerle saber que el cantante urbano le estaría siendo infiel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En paralelo, cada uno subió distintas historias con mensajes dedicados al otro, pero las borraron en el transcurso de la noche. Luego Millaray aseguró que no le importaba volver a vivir con sus familiares nuevamente e incluso pidió apoyo para su emprendimiento de manicurista y poder "salir adelante", en medio de esta sitaución.

Por su parte, El Jordan 23 publicó unas historias en donde señala: "Nunca he sido un hue... malo, el que me conoce sabe lo que pasa", "Un guerrero cu... de la vida, no dejen que la mente se los coma" y "Después de la tormenta siempre sale el sol, gracias a todos por sus mensajes".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente, Millaray contestó a ello con una historia donde escribió: "Qué fácil decir que eres guerrero de la vida cuando tus guerras son baciles, excesos y mujeres".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiofarandula.vip (@tiofarandula.vip) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiofarandula.vip (@tiofarandula.vip)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Farándula y Actualidad ✨🍿😻 (@tiomichioficial)