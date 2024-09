Qué es la silicosis, la enfermedad irreversible que sufría el fallecido minero Mario Gómez - Chilevisión

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) explicó cómo funciona esta enfermedad y cuáles son las probabilidades de que el paciente muera.

Este sábado falleció el minero Mario Gómez Heredia, uno de los 33 hombres que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en año 2010 en la Mina San José, en Copiapó.

El hombre de 74 años ya había sido hospitalizado en el pasado por una silicosis, más una fibrosis pulmonar, enfermedades comunes entre los mineros.

¿En qué consiste la silicosis?

De acuerdo con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la silicosis es una enfermedad del pulmón, producida por la permanente aspiración de polvo de sílice libre cristalizada, al cual están expuestos aquellos que trabajen en perforación de roca, cachorreo, etc.

Dicha enfermedad, produce alteraciones fibrosas en los pulmones, los que generan una disminución en la capacidad respiratoria ante la pérdida de elasticidad del órgano.

Cabe destacar que esta condición es irreversible y no tiene cura, además hace al paciente más vulnerable a la tuberculosis, sin embargo, esta se puede ralentizar si es detectada oportunamente, no obstante, aquí no hay mayores síntomas que anuncien la enfermedad.

Sobre los síntomas de la Silicosis, la ACHS detalló que la persona afectada suele cansarse más fácilmente ante cualquier esfuerzo, aunque no presenta dolores físicos, por lo que debe ser diagnosticada a través de exámenes radiológicos.