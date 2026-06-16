¡Líder en sintonía! Chilevisión Noticias Central se posicionó como el noticiero más visto

Este lunes, el informativo conducido por Macarena Pizarro alcanzó a más de 3 millones de personas y obtuvo un rating promedio de 953 mil espectadores, superando ampliamente a su competencia.

Este lunes, Chilevisión logró quedarse con el primer lugar de sintonía en el rating diario al alcanzar un promedio de 705 mil espectadores, reafirmando así la preferencia de la audiencia.

Por su parte, la nueva edición de Chilevisión Noticias Central, conducido por Macarena Pizarro, alcanzó a más de 3 millones de personas y registró un rating promedio de 953 mil espectadores, liderando ampliamente la franja informativa entre las 20:07 y las 22:36 horas.

Mientras que en el mismo bloque horario, Mega obtuvo 642 mil personas; Canal 13, 560 mil; y TVN, 415 mil espectadores.

De esta forma, el espacio informativo de Chilevisión, que por estos días cuenta con Daniel Matamala como enviado especial a la Copa de la FIFA 2026, reafirmó su liderazgo y se convirtió en el noticiero más visto de la jornada.

Líderes en sintonía en el prime

Por otro lado, Chilevisión también encabezó las preferencias de la audiencia en el prime del sábado con una nueva edición de La Divina Comida: Desafío Duplas, programa que alcanzó a más de 1,2 millones de personas y obtuvo un rating promedio de 406 mil espectadores.

En el mismo bloque, desde las 22:30 a 01:06 horas, Mega registró 322 mil personas; Canal 13, 303 mil; y TVN, 198 mil.

En esta oportunidad, Esteban Paredes, Claudio Valdivia, Skarcita y Disley Ramos protagonizaron una noche marcada por la amistad, las risas, las confidencias y diversas sorpresas, en un capítulo que reafirmó los buenos resultados del programa culinario a nivel de audiencia.