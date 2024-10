Fiesta, terror y disfraces: 5 panoramas para celebrar Halloween 2024 en Santiago - Chilevisión

La noche del 31 de octubre se llevarán a cabo una serie de eventos con temática Halloween, donde incluso los asistentes pueden lucir sus mejores disfraces. Revisa acá algunos panoramas.

La noche del 31 de octubre se llevarán a cabo una serie de eventos con temática Halloween, donde incluso los asistentes pueden lucir sus mejores disfraces.

A continuación, te dejamos con algunas recomendaciones que se efectuarán en Santiago.

Mega Halloween en Teatro Caupolicán (Santiago)

El recinto de calle de San Diego se convertirá en una pista de baile. Cuatro escenarios temáticos, 6 horas de fiesta y un lineup de DJ's prenderán la fiesta en el corazón de Santiago.

Lugar: Teatro Caupolicán, Santiago.

Venta de entradas: Puntoticket .

Open Blondie 2024 (Santiago)

El icónico centro de eventos organiza su tradicional evento de Noche de Brujas, que contará con siete pistas de baile en el Club Hípico.

Además de DJs, también contará con la música en vivo de artistas como Saiko, Supernova, Píldora Letal y Prismatic Shapes.

Horario: Jueves 31 de octubre, desde las 18:00 horas.

Lugar: Club Hípico, Santiago.

Venta de entradas: Passline

Fiesta Catrina en Club Amanda (Vitacura)

Club Amanda trasladará la tradición mexicana del Día de los Muertos, junto a un lineup de talentosas DJ's. Además, se premiará con un viaje a México al mejor disfraz de la noche.

Horario: Jueves 31 de octubre, desde las 23:00 horas.

Lugar: Club Amanda ( Doussinague 1767, Vitacura)

+56989248839 o al correo electrónico reservas@amanda.cl Reservas al WhatsApp

Halloween con Javiera Mena y Lucybell (Santiago)

El Teatro Coliseo, ubicado en Nataniel Cox 59, Santiago Centro, ofrecerá conciertos especiales de Halloween a cargo de dos figuras de la música chilena: Javiera Mena y Lucybell.

Los asistentes también tienen la opción de ir disfrazados y disfrutar de la fiesta post show con DJ set de Javiera Mena, Claudio Valenzuela y Seb Rodríguez.

Horario: Viernes 1 de noviembre, desde las 21:00 horas.

Lugar: Teatro Coliseo, Santiago.

Venta de entradas: Puntoticket

Malaventurados Halloween en Onaciu

No todo es música electrónica o reggaetón. También hay espacio para los nostálgicos del "Emo más dark" de los años 2000.

Este evento invita a sacar el gel, las cadenas y delineados con una fina selección de canciones de artistas como Korn, Limp Bizkit, Evanescence, System of a down, Papa Roach, Paramore, My Chemical Romance, Tronic y más.