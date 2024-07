WhatsApp ahora tiene IA: Conoce para qué sirve esta inteligencia artificial - Chilevisión

Se trata de Meta AI, un asistente que llegó hasta la popular aplicación de mensajería para facilitar algunas tareas a sus millones de usuarios.

La inteligencia artificial se vuelve cada vez más común en nuestras vidas y, como podría ser de esperar, ahora se suma su llegada a aplicaciones tecnológicas como WhatsApp.

Y es que la última actualización dejó ver una nueva funcionalidad que llamó la atención de los usuarios. Se trata de Meta AI (Artificial Intelligence, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿de qué se trata? Es un asistente de inteligencia artificial creado para ayudar y proporcionar información a las personas en una amplia variedad de temas.

Meta AI: ¿Qué puede hacer?

De acuerdo a la información proporcionada por Meta, esta IA puede responder interrogantes, ofrecer sugerencias, generar texto, traducir idiomas y varias cosas más.

Este asistente se ubica en la aplicación, en la parte superior junto a la barra de búsqueda. Y en caso de que los usuarios se animen a usarla, esta podría ayudar con distintas preguntas.

Sin embargo, no es perfecto, puesto que si no estás de acuerdo con su uso no puedes desactivarlo. Pero, puedes tocar el botón de búsqueda después de escribir tu consulta para buscar como lo harías normalmente.

