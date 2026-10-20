Tras pérdidas del Fondo E: Qué pueden hacer los afiliados contra las AFP

Revisa a continuación la rentabilidad del Fondo E en cada Administradora, correspondientes a todos los menses de este 2026.

Durante las últimas horas se dieron a conocer las acciones que tomará la Superintendencia de Pensiones contras las siete AFP tras las drásticas pérdidas que se confirmaron con el reporte mensual de septiembre del 2026.

Según los documentos oficiales, el Fondo E en su totalidad, y el fondo D en menor medida, sufrieron un duro golpe afectando a miles de afiliados a nivel nacional.





Qué pueden hacer los afiliados afectados

De acuerdo con Pablo Manterola, abogado especializado en Derecho Comercial y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la Superintendencia ya comenzó un proceso sancionatorio contras las Administradoras de Fondos de Pensiones.

“La ley es clara en que las AFP responden hasta de la culpa leve por los perjuicios que causen a los fondos en el cumplimiento de su deber de administrarlo de forma diligente, deber que implica la obtención de una adecuada rentabilidad y también velar por la seguridad del fondo”, señala el experto.

Sin embargo, los afiliados también pueden ejercer acciones legales, ya sea de manera individual o colectiva, para exigir que la AFP se haga responsable.

Asimismo, el experto explicó que cada administradora debe indemnizar a los fondos que administra por los perjuicios directos que les cause a sus afiliados.

“El asunto es ciertamente discutible, pero el vínculo de afiliación entre afiliados y AFP es un contrato, o un mandato, en que el afiliado le encarga a la AFP que administre una cosa de su propiedad”, indica Manterola.

Cabe destacar que, de acuerdo al gráfico de un informe de la Superintendencia, esta fue la rentabilidad real del Fondo E por cada AFP en el periodo considerando el acumulado entre enero y septiembre del 2026: