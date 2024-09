Séptimo Retiro AFP 2024: Conoce AQUÍ cuándo se vota el proyecto que está en su recta final - Chilevisión

Aunque recibió una calificación negativa en la Comisión de Constitución, el proyecto aún tiene una "última vida" en el Congreso, pues se espera que este mes sea discutido en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue el pasado martes cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó un séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En dicha instancia, los parlamentarios rechazaron la idea de legislar la unificación de cuatro iniciativas sobre un nuevo retiro de las AFP. Sin embargo, aún queda una última oportunidad para la iniciativa.

Esto, debido a que será enviado de igual manera a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para su respectiva discusión y votación. Eso sí, al llegar con un informe negativo desde la Comisión, se dificulta la posibilidad de que un séptimo retiro de las AFP vea la luz.

¿Cuándo se vota el Séptimo Retiro AFP en el Congreso?

Pese a que los diputados impulsores del séptimo retiro esperaban que el proyecto se votara en sala esta semana, o al menos antes de Fiestas Patrias, esto no ocurrirá.

Fueron tres las bancadas que no dieron la unanimidad para permitir la votación (UDI, RN y el FA). En una reunión de comités parlamentarios que se realizó hoy tampoco la hubo, pues la UDI y RN salieron de la reunión y no votaron, y el FA no dio la unanimidad, consignó La Tercera.

Por lo tanto, la votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para el Séptimo Retiro quedaría para después de Fiestas Patrias, en una fecha que todavía no ha sido definida.

¿Dónde consultar en qué AFP estoy y mi saldo?

Para consultar en qué Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) te encuentras afiliado/a para simular una posible solicitud del Séptimo Retiro en caso de aprobarse, debes ingresar a spensiones.cl.

Mientras que, si deseas simular el monto que podrías obtener del Séptimo Retiro, debes estar en conocimiento de tu saldo AFP y para ello, debes dirigirte al sitio web de la AFP a la que estás afiliado/a: