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¿Sales de Santiago? Revisa día, horarios y rutas del Peaje a Luca que ya rige en la RM

Distintos peajes tendrán costo diferenciado en franjas horarias durante el fin de semana largo. Revisa a continuación todos los detalles.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Alrededor de 442 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana este fin de semana largo, según apunta una de las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas.

A raíz de lo anterior, y con el objetivo de facilitar los viajes, se implementarán medidas especiales como el conocido Peaje a Luca, que ya se encuentra vigente.

Cabe recordar que el día de descanso extra se debe a que el día lunes 12 de octubre es feriado por el Encuentro de Dos Mundos.

Peaje a luca este fin de semana largo: Día, horario y vehículos

Para quienes tengan proyectado salir de Santiago, deben saber que la medida rige para vehículos livianos entre las 7:00 y las 13:00 horas del viernes 9 de octubre en:

  • Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa)
  • Ruta 5 Sur (peaje Angostura, en ambos sentidos)
  • Ruta 5 Norte (Las Vegas, en ambos sentidos)

El sábado 10 las medidas se mantendrán en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Norte, en un horario acotado entre las 07:00 y las 10:00 horas.

En lo que respecta al retorno, también se aplicarán medidas. Todas entrarán en vigencia durante el lunes 12 de octubre, entre las 07:00 y las 12:00 horas:

  • Ruta 68 (Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago)
  • Ruta 5 Norte (Las Vegas, ambos sentidos)
  • Ruta 5 Sur (Angostura, ambos sentidos)

 

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