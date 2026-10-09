¿Sales de Santiago? Revisa día, horarios y rutas del Peaje a Luca que ya rige en la RM

Distintos peajes tendrán costo diferenciado en franjas horarias durante el fin de semana largo. Revisa a continuación todos los detalles.

Alrededor de 442 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana este fin de semana largo, según apunta una de las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas.

A raíz de lo anterior, y con el objetivo de facilitar los viajes, se implementarán medidas especiales como el conocido “Peaje a Luca“, que ya se encuentra vigente.

Cabe recordar que el día de descanso extra se debe a que el día lunes 12 de octubre es feriado por el Encuentro de Dos Mundos.





Peaje a luca este fin de semana largo: Día, horario y vehículos

Para quienes tengan proyectado salir de Santiago, deben saber que la medida rige para vehículos livianos entre las 7:00 y las 13:00 horas del viernes 9 de octubre en:

Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa)

(peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa) Ruta 5 Sur (peaje Angostura, en ambos sentidos)

(peaje Angostura, en ambos sentidos) Ruta 5 Norte (Las Vegas, en ambos sentidos)

El sábado 10 las medidas se mantendrán en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Norte, en un horario acotado entre las 07:00 y las 10:00 horas.

En lo que respecta al retorno, también se aplicarán medidas. Todas entrarán en vigencia durante el lunes 12 de octubre, entre las 07:00 y las 12:00 horas:

Ruta 68 (Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago)

(Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago) Ruta 5 Norte (Las Vegas, ambos sentidos)

(Las Vegas, ambos sentidos) Ruta 5 Sur (Angostura, ambos sentidos)