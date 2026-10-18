Rebaja del TAG: Quiénes podrán acceder al descuento por usar la Autopista Central

La medida contempla descuentos de hasta un 25% en las tarifas de Autopista Central, pero no todos los conductores podrán acceder al beneficio. Revisa los requisitos y cuándo comenzaría a aplicarse.

Se espera que a partir de enero de 2027 las tarifas del TAG de Autopista Central tengan una rebaja de hasta un 25%, gracias a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la concesionaria.

Sin embargo, el descuento no se aplicará automáticamente a todos los conductores, ya que deberán cumplir con un requisito relacionado con el pago de sus cuentas.

La medida contempla dos porcentajes de descuento, dependiendo del horario en que los usuarios circulen por la autopista:

25% de descuento: Para viajes realizados en horarios punta y de saturación.

Para viajes realizados en horarios punta y de saturación. 10% de descuento: Para viajes realizados fuera de los horarios punta.

¿Quiénes podrán acceder a la rebaja del TAG?

Según informaron las autoridades, los descuentos del 10% y 25% estarán disponibles para los usuarios de Autopista Central que paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días desde su emisión.

De esta manera, el beneficio estará condicionado al cumplimiento de dicho plazo, por lo que no bastará con utilizar la autopista para acceder a las tarifas rebajadas.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el descuento?

Aunque se proyecta que las rebajas comiencen a regir en enero de 2027, la fecha definitiva dependerá de la aprobación administrativa del acuerdo entre el Gobierno y la concesionaria.

Por lo tanto, los descuentos todavía no están vigentes y comenzarán a aplicarse una vez que finalicen los trámites correspondientes y se oficialice su implementación.