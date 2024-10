“Un puro cornete”: Anita Alvarado revivió polémica con Daniela Aránguiz y lanzó dura advertencia - Chilevisión

Anita Alvarado se refirió a una de las grandes enemigas televisivas y habló de la posibilidad de compartir con ella en un reality show.

Anita Alvarado lanzó una dura advertencia a Daniela Aránguiz, con quien ha protagonizado fuertes polémicas en el pasado.

"Si entraras a un reality, ¿con quién te gustaría entrar para pelear?", le preguntaron durante una entrevista en el programa El Juego de La Botota.

Ante esto, le mencionaron algunas de sus grandes enemigas en la televisión, como Patricia Maldonado y la propia Aránguiz, sin embargo sólo se refirió a esta última.

La dura advertencia de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz

"Si fuera con la Daniela Aránguiz, hasta gratis voy para puro pegarle", partió diciendo Anita, quien en el pasado ha tenido varios enfrentamientos con la ex esposa de Jorge Valdivia.

En ese sentido, la ex "Geisha chilena" aseguró que Daniela "jamás se va a atrever a ponerse frente a mí. Ella dijo 'jamás se van a cruzar nuestros caminos', pero yo le dije 'Dios te ha librado de mi mano'".

"Cuando me la coloque encima, ella me va a conocer. Es un puro cornete no más. Ahora los canales no permiten que uno pelee, ¡qué fome!", agregó.

Mira el momento acá: