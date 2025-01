“Tuve que seguirlo”: Nano Calderón contó impactante historia sobre un fallido negocio - Chilevisión

El hijo de Raquel Argandoña contestó las preguntas de sus seguidores y relató la historia de un negocio que tuvo siendo un adolescente, el cual lo llevó a aprender grandes lecciones financieras.

Este sábado, Nano Calderón sorprendió a sus seguidores en Instagram al activar la sección de preguntas y respuestas, donde contó sobre un fallido negocio que tuvo cuando era un adolescente de 16 años.

Un usuario le preguntó al hijo de Raquel Argandoña por su experiencia en negocios que hayan resultado mal al punto de perderlo todo y tener que empezar nuevamente.

El fallido negocio de Nano Calderón

"No era tan grande ni serio para llamarlo negocio, pero cuando chico puse una flota de autos para arrendarlos para Uber y eso sí fue una mala idea. Los conductores no cuidaban los autos, uno se demoró en los pagos y dejó de contestar", explicó Nano.

En esa misma línea, agregó: "Tuve que seguirlo a las 3 am en otro auto por GPS para bajarlo del auto que le arrendaba".

Además, destacó haber tenido un muy buen trabajador, sin embargo "me llama a las 2 am que chocó el auto, perdida total. Cuento corto, le dije qué decir y que ahí yo arreglaba con el seguro (...) Después cuando voy a hacer los trámites el loco se le había vencido la licencia el día antes del choque por lo que el seguro no respondió", relató Calderón.

Nano aseguró que "nunca más" volvería a invertir en dicho rubro, así como también aconsejó a sus seguidores: "Desde ese entonces siempre tengo un colchón de lucas guardado para si el día de mañana algo se cae, poder permitirme seguir con mi estilo de vida durante varios años sin generar hasta que se me ocurra algo nuevo", cerró.

