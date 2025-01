¿Lo notaste? El troleo de Diana Bolocco a Kike Morandé sobre su hermana Cecilia en Detrás del Muro - Chilevisión

La conductora de Podemos Hablar fue la nueva invitada del exitoso segundo capítulo del programa de humor de Chilevisión. En el espacio sacó todos sus dotes cómicos al "subir al columpio" al animador.

Diana Bolocco "subió al columpio" a Kike Morandé en un directa broma que involucró a su hermana Cecilia, en el exitoso segundo capítulo de Detrás del Muro por las pantallas de Chilevisión.

Todo comenzó con una divertida propuesta hecha por Ruperto, quien desafió a la animadora a cumplir con una prueba de flexibilidad, en la que debía llegar hasta el suelo para recoger un papel, sin flectar sus piernas.

Fue en eso cuando Kike recordó a la hermana de la comunicadora al hacer un curioso comentario, mencionando un mediático episodio de la ex Miss Universo: “¿Esta no es una prueba sexy? No te vayas a tirar un ‘Bolocazo’”, dijo.

Bolocco no dejó pasar la oportunidad y sacó risas con su deshinhibida respuesta. “Tengo que decir que te gustó harto el ‘Bolocazo’”, arremetió la conductora de Podemos Hablar.

El divertido intercambio entre Kike y Diana

Pero esa no fue la única mención a Cecilia. Al inicio del programa, Kike Morandé presentó a Diana afirmando que "es de una familia real de nuestra televisión. "Es el rostro femenino más distinguido, importante y elegante de este canal", recalcó.

"Es una mujer talentosa, caristmática, bonita, simpática, ¿qué más le puedo decir?", preguntó, a lo que ella contestó: “Estoy tan feliz de estar acá, pero, perdón, me estás tirando la pérgola completa. ¿Tú estás seguro de que estás hablando de mí y no de otra persona?”.

Mira el momento a continuación: