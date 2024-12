Tomás Vodanovic rompió el silencio y despejó rumores sobre supuesto romance con Maite Orsini - Chilevisión

En exclusivo para Primer Plano, el alcalde de Maipú respondió a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre una posible relación con la diputada.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, desmintió los rumores sobre una supuesta relación amorosa con la diputada Maite Orsini (FA).

La información comenzó a circular en redes sociales después de los últimos chats filtrados entre Orsini y la primera denunciante de Jorge Valdivia.

En uno de los mensajes, la parlamentaria indicó que "en los chats hay información mía sensible de la esfera de mi intimidad, se habla de una relación de pareja que no es pública ni me gustaría que lo fuera".

Ante esto, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso que esa misteriosa relación sería con un "alto dirigente del Frente Amplio" y que "Maite subió una foto con él en su Instagram, y eso provocó la ira de Jorge, los celos".

Si bien Gutiérrez no dijo nombres, los usuarios vincularon a la diputada con Vodanovic, ya que el pasado 15 de octubre dedicó un extenso mensaje por el día de su cumpleaños.

¿Qué dijo Tomás Vodanovic por Maite Orsini?

En medio de una actividad navideña en Maipú, Primer Plano conversó en exclusiva con Tomás Vodanovic para conocer su versión sobre este rumor en redes sociales.

"¿Es verdad que te encuentras en una relación con Maite Orsini?", le preguntaron al jefe comunal, a lo que él respondió tajantemente que "no es verdad, yo estoy en otra".

"¿Son amigos?", insistió la periodista, y Vodanovic aseguró que "no, no la veo hace más de un año y medio o dos años. No tengo ningún tipo de relación con ella".

"No creo que de eso tenga que referirme yo, me enfoco más en mi pega", cerró el alcalde.

