“¿Te enojaste?”: Cony Capelli tuvo sincera conversación con Miguel tras tratarlo de niño en GH - Chilevisión

Constanza Capelli y Miguel Martínez tuvieron una sincera conversación en Gran Hermano Chile luego de que la ganadora de la primera temporada aclarara que está muy segura de su relación con Luis Miguel Castro.

La conversación se dio luego de que Cony dijera que la diferencia entre su pololo y Miguel está en que este úlitmo es "un niño", mientras que Luis Miguel es un "hombre".

La conversación de Cony y Miguel

"¿Te enojaste conmigo por lo que djie?", le preguntó Cony al español, quien le respondió que no.

"A mí, lo que la gente diga...", continuó Miguel, mientras que Capelli le contestó que "yo no soy la gente, algo me habrás conocido para saber que no te estoy preguntando en mala".

Tras eso, el español reconoció que "sé mucho de ti (...) 28 años, Capricornio (...) te has enamorado dos veces, competidora. Has entrenado durante muchos años (...) Te criaste sola con tu madre, a tu padre no lo conoces, tuviste un pololo que era DJ, te juntaste con gente que no debías, por eso fuiste a rehabilitación... por eso creo que eres un ejemplo".