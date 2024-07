“Te desgasta”: Las razones que habrían llevado al “andante” de Naya Fácil a terminar vínculo tras comentado cruce - Chilevisión

Sergio Narchi, quien mantenía una relación sentimental con la reconocida influencer, publicó una serie de videos en los que ahondó en los desencuentros y diferencias que vivieron los últimos días.

Un complejo momento a nivel sentimental se encuentra viviendo la reconocida influencer Naya Fácil, pues su "andante", como ella lo ha definido, habría decidido esta semana terminar el vínculo que ambos tenían.

Así lo dejó entrever en sus historias de Instagram al publicar un video en el que se le ve llorando, esto, luego que el también creador de contenidos Sergio Nachi diera a conocer las diferencias que los habrían distanciado los últimos días.

"Valoro caleta todo lo que ha hecho por mí, el cariño, cómo me trata. Es una persona con un corazón muy noble y esas son las cosas que me encantaron de ella", fue parte de lo que dijo.

Andante de Naya Fácil por discusiones: "Te desgasta emocionalmente"

Sin embargo, agregó que "no es la única pelea que hemos tenido", en relación a una reciente discusión. "Han sido muchas cosas y eso igual te desgasta emocionalmente", sinceró.

Según explicó, todo comenzó a partir de unas recientes declaraciones de Nayadeth, en las cuales manifestó públicamente su molestia por una acción de Narchi que la habría llevado a recordar su pasado con las drogas.

"Una noche (fumando marihuana) no me hace una persona drogadicta", advirtió el tiktoker. "Lo digo porque esto me afecta como persona, a mi entorno y principalmente a mi familia (...) Y qué paja que se enteren por una red social", concluyó.