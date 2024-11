Simón de la Costa arrasó en Argentina en importantes eventos: “Mi look fue de propia confección” - Chilevisión

El influencer y activista LGBTIQA+ aseguró que asistió en su rol de "figura pública" y "celebridad", y que se sintió muy bien recibido en el país vecino. "Siento que fue un triunfo", confesó.

Simón de la Costa, influencer y activista LGBTIQA+, arrasó en Argentina tras asistir a dos importantes eventos en el país vecino.

A través de sus redes sociales, el también psicólogo compartió registros de su participación en la marcha por el orgullo en Buenos Aires y sobre el desfile de un importante diseñador trasandino, al cual asistió con un look creado por él mismo.

Simón de la Costa impactó en Argentina

"Un real sueño Buenos Aires y su marcha por los derechos de la comunidad LGBTIQA+", escribió en la descripción de un post que compartió en Instagram.

Según contó a Página 7, lo invitó el colectivo Neo Marik para que se subiera a un carro alegórico: "En mi rol de activista LGBTIQA+ he hecho muchas cosas y he tenido diferentes apariciones desde mi rol de figura pública, pero también como persona ligada a la salud mental".

Sobre la marcha, Simón contó que asistieron más de dos millones de personas y que "estuvieron diferentes rostros de la televisión argentina e influenciadores internacionales, con más de 50 carros alegóricos".

"Es una maravilla ver cómo los argentinos luchan por sus derechos", declaró.

Exclusivo desfile

En su estadía en el país vecino, el influencer también asistió a un exclusivo desfile en la Alianza Francesa a cargo del diseñador Santiago Artemis llamado "La reina de Camelot".

"Él es bastante fan de mi contenido y yo del suyo", confesó.

"Tuvo como invitado al embajador de Francia y diversas celebridades de la escena de la moda en Buenos Aires, entre los cuales estaba yo", recordó.

"El desfile fue maravilloso y mi look fue de mi propia confección. Siento que fue un triunfo, porque si bien nadie me conocía mucho acá en Argentina, me sentí muy bien recibido por toda la escena de la moda", comentó.