“Le tomé importancia a nuestra amistad”: Las sentidas palabras de Carlyn tras disculpas de Manu - Chilevisión

Carlyn Romero sacó la voz durante este lunes en Gran Hermano, una vez que fue consultada desde el estudio por la discusión con Manu Napoli, que marcó la jornada en la casa.

"No lo odio... Desde el principio he tenido una conexión muy bonita con él, con Miguel también. He sido sincera y transparente en cada una de las cosas que le he dicho", aseguró la jugadora.

Contraria a las declaraciones de Manu, ella no se mostró enojada, sino que sentida por el conflicto: "Hemos tenido varios tropezones en la convivencia acá en la casa y siempre lo he buscado y le he conversado", sumó.

"Entiendo que esto es un juego, que eliges estar desde un sector o de un bando o lo que sea; pero no quiero que eso interfiera en la conexión con nosotros dos", sinceró.

"De un día a otro se guardó distancia"

"Desde el principio se lo he dicho a él, es un ser muy bonito. Tiene una sensibilidad muy linda, tiene sueños increíbles. De hecho, hemos tenido conversaciones muy profundas con respecto a su familia, las proyecciones que tiene en un futuro... Hasta el nombre que le quiere poner a su hija", explicó Romero sobre la cercana relación que tuvieron en un comienzo.

"De un día a otro se guardó distancia, como también pasó con Miguel, con quien desde un principio también llevamos como un match o una sintonía", comentó.

También apuntó a los motivos por los que no habría preguntado las razones: "No quise indagar el por qué, ya que cada quien tiene en esta casa la decisión de hacer lo que quiera (...) No le tomé importancia, pero sí le tomé importancia a nuestra amistad".

"A mí me incomodó porque soy sensible"

"Hubo un roce en la cocina, hubo una oportunidad en que estábamos en el sótano y todavía estábamos de grupo. Yo arriba puse la palabra 'amor' en el espejo y cuando regresé abajo decía 'odio'", recordó Carlyn.

Sobre la extraña situación, indicó: "Él me hacía incapié y me decía: 'Mira, odio, odio', y yo le dije: "Sí, el odio es lo contrario del amor'. Está bien, pero fue algo que a mí me incomodó porque soy sensible".

Finalmente, consultada sobre quién había escrito la palabra, Carlyn aseguró que había sido Manuel.

