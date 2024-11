Rosario Bravo explicó sus razones para no entrar a la televisión: “No me gusta hablar de…” - Chilevisión

La enfermera e influencer Rosario Bravo se mantiene en su postura de no entrar a la televisión y ahora revela el por qué de esa decisión.

Rosario Bravo reveló por qué se niega a entrar al mundo de la televisión, a pesar de haber recibido ofertas de todos los canales.

Durante este año, la enfermera e influencer ha alcanzado más de 630.000 seguidores en Instagram, gracias al éxito de su podcast con Daniel Fuenzalida.

Rosario Bravo explica por qué cierra las puertas a la TV

La enfermera, en entrevista con LUN, señaló que: "No me acomoda ni la animación, ni ser panelista, ni andar comentando las cosas de la gente. Yo comento mis cosas, cuento mis historias y mis dramas con simpatía, eso. No me gusta hablar de un tercero, no hago eso".

"Me han llamado de todos los canales para todo tipo de programas. Para hablar de cosas de la comunidad, para hablar de chismes, para realities, de conductora también me han llamado . Y no", añadió.

Finalmente, Rosario indicó que "lo único que yo siempre digo es que si alguna vez hago algo será con el Huevo. Es que yo me siento segura con el Huevo".