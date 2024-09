Papá de Pedro Astorga destacó cualidad de su hijo en Gran Hermano Chile: “Me siento orgulloso” - Chilevisión

El fotógrafo Ricardo Astorga se refirió a la participación de Pedro Astorga en el reality de Chilevisión, donde se ha destacado por su personalidad lejos de los conflictos.

Ricardo Astorga, fotógrafo y conductor de icónicos programas de viajes, se refirió a la participación de su hijo Pedro Astorga en Gran Hermano Chile.

El patriarca de la familia Astorga confesó que nunca ha visto realities, pero se siente orgulloso de los logros y la especial personalidad de Pedro.

Ricardo Astorga destacó cualidad de Pedro en GH

"Desde chico Pedro nos manifestó su independencia. A los 9 años diría que salía a jugar a la pelota, a recorrer los cerros con sus hermanos y sus primos, que son sus compañeros", sinceró Ricardo.

El documentalista señala que su hijo "fue especialmente más introvertido, por ejemplo, en las relaciones personales, novias, nos cuenta pero no mucho".

Aunque, reconoció que el jugador no es tan así en su vida fuera de la TV. También se da el tiempo para salir con amigos y lo define como una persona "con una vida social bastante activa".

Durante su participación en Gran Hermano, el deportista y campeón de kayak se ha caracterizado por ser una persona empática, dialogante y que evita el conflicto. Esto, a juicio de su padre, lo heredó de "su crianza".

"Pedro viene de una familia poco explosiva, muy dialogante", afirmó el papá de Pedro, quien aseveró que su hijo es "un tipo muy inteligente, muy buscador de verdades".

"Está intrigado por conocer respuestas, conocer a los demás y entender el comportamiento. El Pedro tiene el concepto de que el mundo no sólo tiene que ser grato para él, sino que tiene que hacer un poco más feliz el lugar, a la gente que lo rodea", agregó.

Respecto a su participación en GH, el fotógrafo reconoció que "no veo realities, nunca he visto. El Pedro ha ganado dos y mi sobrino Pangal está en otro, pero estoy al tanto de todo".

"Cuando nos juntamos los viernes, mis otros hijos me cuentan. A Pedro le está yendo bien, me alegro y me siento orgulloso. Él está haciendo lo que quiere y su motivo lo tengo súper claro: la vida del Pedro es estar tirándose en un kayak en Islandia o en el sur de Chile", cerró.