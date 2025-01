Raimundo Cerda criticó actitud de Faloon tras quiebre: “Me da lata que se haya aprovechado...” - Chilevisión

Este miércoles la ex Yingo confirmó su quiebre con Raimundo Cerda, asegurando que la relación cumplió un ciclo.

Raimundo Cerda rompió el silencio y habló sobre su quiebre con Faloon Larraguibel, luego de que la modelo se refiriera al tema.

A inicios de enero, sorprendieron al público al confirmar su relación. Sin embargo, en las últimas semanas, comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura, alimentados diversas publicaciones y videos, entre ellos un video del influencer hablando con Cony Capelli en Pucón.

Raimundo Cerda criticó actitud de Faloon Larraguibel tras quiebre

El ex Gran Hermano Chile habló con Página 7 sobre el tema, señalando que: "Lo de la Cony es algo que le molestó mucho a la Faloon, porque ella ya vivió una situación así. Entonces, por eso, yo también me he mantenido supercuidadoso con ese tema, para que no le rebote nada a ella".

"Ese video no dice absolutamente nada. Yo estaba en una fiesta, Cony estaba con sus amigos y se me puso a conversar, yo conversé con ella como cualquier persona normal y sería todo. Siento que distorsionaron la situación de cómo realmente fueron las cosas", añadió.

Rai sentenció que "me da lata que la Faloon se haya aprovechado de esa situación como para decir públicamente que habíamos terminado".

"Con ella hemos hablado, y estamos viendo qué va a pasar, pero no es por eso que terminamos la verdad", confesó.

El ex Gran Hermano reveló las verdaderas razones de su quiebre con Faloon, entre las que se encontraban la distancia y diferentes formas de vida.

"Un poco lo que nos venía jugando en contra era la distancia que estábamos manejando, las diferencias que ella tiene conmigo sobre la vida en este minuto. Ella es mamá, tiene otras preocupaciones a las que yo tengo en este minuto, que son querer viajar, trabajar, velármelas por mí mismo y ver cómo se andan las cosas", aclaró.

De acuerdo a lo que contó el chico reality, "la relación ya venía un poco complicada porque, me hago cargo yo un poco, en la poca comunicación que tenía. Nos veíamos lo justo, mientras se podía".

"Yo siempre he sido muy independiente, he sido un poco muy a mis tiempos y eso igual le he molestado un poco a ella porque uno para una relación tiene que hacerse el tiempo", finalizó.