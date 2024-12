Quién es Nicole Leiva, la carismática anfitriona que anuncia los RUT ganadores de La Suerte en Chile - Chilevisión

Tiene 30 años, estudió Ingeniería Comercial y ahora emprende en un local de comida rápida. "Ya estamos más en confianza, se ha armado un buen equipo", dijo sobre sus compañeros en Polla Chilena.

Fue a comienzos de diciembre cuando inició una nueva versión de La Suerte en Chile, el tradicional sorteo de Polla Chilena de Beneficencia que regala dinero solamente por contar con un RUT.

Hasta ahora han sido 20 las personas a lo largo y ancho del país, y de todas las edades, que han sido afortunadas con este millonario premio, el cual ya es un verdadero clásico en el mes de diciembre.

Pero el dinero no ha sido el único protagonista de esta iniciativa pues su anfitriona, que cada jornada de concurso anuncia a los ganadores en televisión abierta, también ha dado que hablar y ha cautivado por su desplante frente a cámara.

Se trata de la modelo Nicole Leiva (30), quien estudió cuatro años de ingeniería comercial y desde hace 3 años es la presentadora de La Suerte en Chile.

"Llegué (al sorteo) porque trabajo desde hace bastantes años en todo lo que es promociones y eventos. He trabajado con varias marcas, hartas agencias y justo coincidí laboralmente con el hijo de Patricio (gerente comercial de Polla)", contó en La Cuarta.

"Este chico me dijo que su papá necesitaba una modelo para La Suerte en Chile y yo ‘ya súper todo bien’ y han ya van tres años", añadió, junto con decir que "cada año ha sido más divertido, ya estamos más en confianza, se ha armado un buen equipo, muy simpático".

Tiene exitoso emprendimiento de comida rápida

Ahora, junto con su rol en pantalla, la oriunda de Santiago, contó que se unió con unos emprendedores para sacar adelante un local de comida rápida (@don70alpaso) ubicado en el centro de la capita.

“También vendí perfumes por internet y ahora me uní con unos socios que conozco desde hace muchos años en un tema de comida venezolana-chilena, porque ellos dos son venezolanos y yo soy la chilena”, explicó.

Finalmente, sobre sus proyectos futuros, señaló que “nunca he buscado la tele, tengo personalidad, pero nunca ha sido tema. Si me preguntan si trabajaría en la televisión, yo feliz. Me lo propusieron hace un tiempo atrás, pero a mí me gustan las cosas concretas”.