Quién es George Harris, el humorista que llegará a Viña 2025 en medio de polémica por tuits - Chilevisión

Tras pasar por importantes escenarios en Estados Unidos, España, Argentina y Chile, es considerado uno de los comediantes latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional.

El nombre de George Harris ha resonado los últimos días en nuestro país, y es que tras el anuncio de la parrilla del Festival de Viña 2025, han surgido muchas dudas sobre la trayectoria del comediante venezolano.

El humorista fue elegido para cumplir con la cuota de la risa durante la noche de apertura del evento, el próximo domingo 23 de febrero, junto a Marc Anthony y Bacilos.

Sin embargo, a meses de que se realice el evento, en redes sociales han viralizo algunos polémicos tuits del reconocido cómico, principalmente haciendo alusión al gobierno de Salvador Allende y la muerte de Matthew Perry.

¿Quién es el comediante George Harris?

Actor, periodista y locutor, George Harris es uno de los comediantes latinos más conocidos a nivel internacional de la actualidad, con una basta trayectoria de casi 20 años sobre el escenario.

Con alrededor de 4 millones de seguidores entre Instagram y X, y más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube, el comediante es conocido por hacer rutinas de stand up abordando temas cotidianos, personales e incluso política.

Tras 13 años viviendo en Miami, Harris realiza un show semanal en la ciudad que le abrió las puertas a su humor, sin embargo, también ha logrado hacer reír desde importantes escenarios como el de Carnegie Hall en Nueva York, Hard Rock Live en Florida, Palacio Vistalegre en Madrid, Movistar Arena en Santiago de Chile y el Luna Park en Buenos Aires.

Asimismo, durante el año pasado, George Harris fue nombrado como el mejor comediante de Miami por el Miami New Times, no obstante, esto no impidió que usuarios de las redes sociales en nuestro país se fueran en picada contra él por polémicos dichos contra Salvador Allende y Matthew Perry.