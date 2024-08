¡El primer hombre de la casa! Este es el cuarto jugador eliminado de Gran Hermano Chile - Chilevisión

Tras una compleja placa para la familia tamagochi, el público tuvo clara sus intenciones a la hora de elegir a un participante para que salga de Gran Hermano Chile.

Este domingo 11 de agosto se vivió una nueva gala de eliminación en la casa de Gran Hermano Chile, compleja noche en que el primer hombre debió abandonar la casa más famosa del mundo.

Además de polémica, esta placa puso en aprietos a tres integrantes de la "Familia Tamagochi" y a Diego Bazaes, quien resultó nominado por decisión de Yuhui Lee en el Teléfono Rojo.

Eliminado en Gran Hermano Chile

Por decisión del público, en esta ocasión Diego Bazaes se convirtió en el cuarto jugador elegido para dejar el reality show, tras enfrentarse cara a cara con Manuel Napoli.

Ante esto, el artista urbano comentó: "Me lo esperaba (...) me da pena porque pensaba que me quedaba más tiempo, se me acortó muy rápido, tuve 3 días de entender todo lo que estaba pasando".

Sin embargo, confesó que "le he agarrado mucho cariño a todos acá (...) me faltó hacer una prueba del líder como tipo en altura, esas cosas que eran la razón real por la que yo entré".

Cabe destacar que Bazaes se veía venir tal resultado, por lo que esta noticia no lo tomó de sorpresa y antes de saber el resultado ya se había despedido de gran parte de la casa de Gran Hermano.

Revive aquí el momento: