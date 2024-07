¿Quién es el padre de Antonia Casanova? Jugadora de Gran Hermano lo calificó de “famosillo” - Chilevisión

El modelo fue un reconocido personaje de la farándula chile y se fue alejando poco a poco de la escena nacional debido a sus constantes escándalos donde involucraba agresiones tanto a desconocidos como a sus ex parejas.

Este lunes, Antonia Casanova reveló en Gran Hermano Chile nuevos detalles de la relación con su padre, Álvaro Casanova, a quien no ve desde hace 16 años.

La joven es fruto de la relación entre Yuyuniz Navas y el modelo en 2002, sin embargo, su relación terminó en medio de denuncias por agresión de parte de él hacia la hija de Eli de Caso.

¿Quién es Álvaro Casanova?

En la década de los 2000, cuando la farándula estaba en su apogeo, Álvaro Casanova se dedicaba al modelaje de manera profesional, sin embargo su atractivo y conexión con otros rostros del espectáculo hicieron que poco a poco, se fuera involucrando más en el jet set chileno, tanto en eventos como en programas de televisión.

Casanova protagonizó una serie de escándalos, todas relacionadas a agresiones físicas y psicológicas. Tras la denuncia de Yuyuniz por violencia, ella decidió alejarse por el bien de su hija en gestación.

Dos años más tarde en 2004, el modelo comenzó una relación con Carla Ballero, quien en 2007 acusó haber recibido violencia física y psicológica de manera constante por parte de Álvaro.

En esa misma línea, la pareja se presentó en Primer Plano donde protagonizaron un tenso careo y acto seguido ella mencionó a SQP que "lo protegí de algún modo por un tema familiar que no tiene nada que ver con él sino que con su familia, que son niñitas que yo quiero mucho y no quiero hacerles daño, por eso me sentí intimidada".

Esto se debe a que Casanova tiene dos hijas, Antonia, cuya madre es Yuyuniz Navas e Isidora, fruto de otra relación, sin embargo, el modelo sí se ha mantenido más presente en la vida de este última.

Aunque ambas hermanas se dedicaron al modelaje en su tiempo, Isidora fue reclutada por Elite Models en 2017 y Casanova estuvo presente en el primer desfile de su hija.

En 2010 protagonizó su último escándalo público de agresión cuando un hombre lo acusó de agresión en el estacionamiento de un reconocido centro comercial capitalino, sin embargo, el modelo insistió en que se defendió de las agresiones del denunciante.

Actualmente, mantiene un perfil más reservado y según señaló en 2017, se dedica a organizar proyectos con agencias y además posee centros de eventos.

Sin embargo su hija, Antonia Casanova, reveló este lunes en Gran Hermano que su progenitor no paga pensión de alimentos y que se encontró con él recientemente en una fiesta en su casa, donde él cobraba entrada para entrar y vivía de eso.

"Fue heavy verlo como que tenga que hacer eso para vivir (...) me dio pena por él", cerró.