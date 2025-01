“Es desprejuiciada”: Quién es Cecilia Warner, la nueva pareja de Rodrigo Muñoz tras su separación - Chilevisión

“Es graciosísima, es muy divertida y, además, es muy guapa”. Así definió el intérprete a su nueva polola, con quien tuvo su primera cita en la "cuneta" de un servicentro.

El reconocido actor Rodrigo Muñoz se encuentra en una nueva relación amorosa luego de su bullado quiebre matrimonial con Claudia López tras 32 años de matrimonio.

Así lo reveló a mediados del presente mes, pues en entrevistas con diversos medios de comunicación ha entregado inéditos detalles de su presente, el cual define en buenos términos tras varios meses de sabor amargo.

"Yo estaba tan desesperado que me encomendé a San Expedito, porque no sabía qué hacer, estaba perdido en la vida, pasé tres días acostado sin comer ni tomar agua, estaba mal", declaró en Las Últimas Noticias.

A sus 57 años de edad, el intéprete conocido por sus roles en producciones como Los Venegas, Tranquilo Papá y Como la vida misma, detalló que su novia es veinte años menor y que "lo pasa bien" y lo "tratan muy bien".

Quién es Cecilia Warner, la nueva pareja de Rodrigo Muñoz

Según contó en el periódico antes mencionado, Cecilia Warner le escribió por Instagram después de su separación y fue ahí cuando ambos comenzaron a tener contacto: “Es graciosísima, es muy divertida y, además, es muy guapa”.

La madre de la enamorada era fanática del actor y, tras varias citas, decidieron optar por algo más serio. ¿Su primer encuentro? En un servicentro. "Me dijo, ‘no quiero un restaurante, quiero un café y que nos conozcamos", relató.

“Tiene una visión más joven de las cosas”, aseguró Muñoz sobre su actual pareja, asegurando que es fanática de la música urbana y del regional mexicano, como Carin León.

“Me enamoré, me enamoré de esa sensación de que no tiene problema con el qué dirán, que es desprejuiciada, que no tiene problema con la edad... eso me fue embalando”, sinceró en el medio.