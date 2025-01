“Qué lateras”: Vale Roth recibió duras críticas por bailar con su hermana - Chilevisión

Aunque en un comienzo sólo recibió críticas por su peso, luego los usuarios la compararon con su hermana, causando la furia de Vale Roth quien arremetió con todo.

Este domingo, Vale Roth enfrentó a sus seguidores de Instagram luego de recibir una serie de críticas por grabarse bailando junto a su hermana, Camila, teniendo cuatro meses de gestación.

Los internautas no solo criticaron el peso de la deportista, sino que también la compararon con su hermana, argumentando que ella era "más elegante" y "alta".

¿Qué dijo Vale Roth sobre las críticas?

Vale Roth publicó un video en donde ella y su hermana están bailando salsa: "Obvio que me veo más guatona si tengo cuatro meses, pero gracias por recordármelo", escribió, dado que en el registro se notaba su embarazo.

Unos minutos más tarde, Roth grabó una historia donde señaló: "Mi hermana. Por qué cada vez que yo subo un video con ella me dicen: '¡Ay! Ella es elegante y tú no eres elegante para bailar' Yo tengo otra chispa, listo. Somos muy diferentes, si esa es la idea".

En esa misma línea, agregó: "Cada una con su gracia. Somos muy distintas, lo otro: 'Vale, eres un pigmeo al lado de tu hermana', Puros mensajes así. Ella mide 1.80, yo mido 1.67. Sí, me veo pequeña. Me veo muy bajita".

Tras asegurar: "Me cargan las comparaciones hue... qué lateras", Valentina decidió cerrar el tema, argumentando: "¿Y qué hue...? Si yo me sintiera insegura no grabaría cosas al lado de mi hermana".

Revisa las publicaciones de Instagram: